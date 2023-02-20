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NYT: Россия думала о захвате Украины еще в 2009-м – рассекречены документы Белого дома

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20.02.2023, 20:39
NYT: Россия думала о захвате Украины еще в 2009-м – рассекречены документы Белого дома - Фото
Джордж Буш и Барак Обама (фото: EPA)

Россия думала о захвате части территории Украины еще в 2009 году. Об этом тогдашний президент США Джордж Буш предупредил своего преемника Барака Обаму в одной из секретных докладных записок. Сейчас эти послания Обаме рассекретили, они будут опубликованы отдельной книгой, передает The New York Times.

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"Остерегайтесь России – она жаждет территории соседней Украины", – говорилось в записке, посвященной РФ.

Как отмечается, 14 лет назад команда Буша записала свои рекомендации новой администрации Обамы в 40 секретных докладных записок Совета национальной безопасности США. Недавно их рассекретили.

Каждая из докладных записок посвящена анализу и прогнозам относительно отдельной страны или какой-либо области внешней политики.

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В докладе по России сделан вывод, что стратегия личной дипломатии Буша увенчалась успехом на раннем этапе, но признается, что отношения ухудшились, особенно после вторжения России в Грузию в 2008 году.

В этой докладной записке содержится предупреждение о будущих амбициях России, которое оказалось пророческим.

"Необходимо предотвратить попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59% состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ РФ", – говорится в докладной записке, написанной за пять лет до того, как российские войска оккупируют Крым и за 13 лет до полномасштабного вторжения в Украину.

В докладной записке прогнозируется, что Россия будет эксплуатировать зависимость Европы от российских энергоносителей и использовать политические средства, чтобы вбить клин между США и Европой.

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Наталія Медведєва
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