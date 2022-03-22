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Обезвредили 6 авиабомб и 300 единиц взрывчатки. Сводка ГСЧС за сутки

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 10:00
Обезвредили 6 авиабомб и 300 единиц взрывчатки. Сводка ГСЧС за сутки - Фото
Фото: ГСЧС

Более 1 400 раз выезжали на вызовы бригады спасателей прошлой ночью, сообщили в сводке ГСЧС.

302 из них – выезды на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.

Удалось спасти 1 человека.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 300 взрывоопасных предметов, в том числе 6 авиационных бомб, обследована территория площадью более 130 га.

По состоянию на утро 22 марта без света сидят в 1 318 населенных пунктах.

Эвакуировать за минувшие сутки удалось более 813 000 человек, из которых более 177 000 – дети и более 4 000 – люди с инвалидностью.

В ГСЧС также сообщили, что в результате вражеских обстрелов в Житомирской области разрушены три жилых дома, еще 10 – повреждены.

Обезвредили 6 авиабомб и 300 единиц взрывчатки. Сводка ГСЧС за сутки

Указывается, что погибших и травмированных нет.

Катерина Амеліна
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