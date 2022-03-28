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Обстрел жилых домов, авианалеты и удар по Луцку: ситуация в регионах на утро 28 марта

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 09:51
Обстрел жилых домов, авианалеты и удар по Луцку: ситуация в регионах на утро 28 марта - Фото
Фото - Гайдай

По состоянию на утро 28 марта ракетно-бомбовые удары, авиаудары в Харьковской области, удар по нефтебазе в Луцке, обстрелы жилых домов, есть жертвы и погибшие. Стабильно напряженная ситуация в Донецкой и Луганских областях. Об этом сообщается в сводках облгосадминистраций, предоставленных LIGA.net.

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Киевская область

  • Ракетные удары и обстрелы населенных пунктов в Бучанском районе – с. Петрушки, Шпитьки, потери уточняются. Борщаговская ТГ, Вишневская ТГ – ракетный обстрел. Есть попадание в жилые дома. Святопетровское – обстрел поврежденного дома.
  • Бои в Ирпене, Буче, Гостомеле. Обстрелы и бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.

Житомирская область: 

  • Ночью три ракетно-бомбовых удара: Житомирский и Коростенский районы. Двое раненых, 12 эвакуированных.

Харьковская область

  • Харьков: ночью оккупанты продолжали наносить удары с оружия дальнего действия по окраинам города.
  • По области: авиаударами атаковали Оскол Изюмского района. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из четырех человек. Четырехлетний ребенок ранен.
    Ведутся активные бои в Изюме.

Волынь

  • Вечером, около 22:00, был ракетный удар в нефтебазу на окраине Луцка. По предварительным данным, жертв нет. Тушение продолжается.

Луганская область

  • В Северодонецке и Рубежном неустанные обстрелы. В пригороде Северодонецка, в селе Боровское, погиб ребенок.
    ВСУ выбили россиян из одного из районов Рубежного. Всего на Донбассе и в Луганской области за день отбили 5 массированных атак российской армии – уничтожены танки, БМП, автотранспорт противника. Сегодня утром еще один погибший и раненый в Рубежном.

Донецкая область

  • Стабильно напряженно – по всей линии столкновения. Враг атакует, но не продвинулся.
  • Блокада Мариуполя продолжается. Оккупанты не пропускают колонну автобусов из Запорожья в Бердянск для эвакуации мариупольцев, пока стоит перед въездом в город.

Херсонская область

  • В Херсонской области сильные взрывы. Чаще сообщения о боевых действиях приходили с территорий, которые граничат с Николаевской и Днепропетровской областями (Высокополье, Большая Александровка, Берислав, Снигиревка, Станислав).
  • За последние сутки российские военные очень сильно обстреляли с. Станислав и пгт Великая Александровка, есть погибшие, среди них дети.

Закарпатье, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Ровенская, Хмельницкая, Тернопольская, Черкасская, Львовская, Полтавская, Запорожская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Николаевская, Одесская области – спокойно или относительно спокойно, в некоторых регионах звучали воздушные тревоги.

Анна Чуданова
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