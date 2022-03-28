Обстрел жилых домов, авианалеты и удар по Луцку: ситуация в регионах на утро 28 марта
По состоянию на утро 28 марта ракетно-бомбовые удары, авиаудары в Харьковской области, удар по нефтебазе в Луцке, обстрелы жилых домов, есть жертвы и погибшие. Стабильно напряженная ситуация в Донецкой и Луганских областях. Об этом сообщается в сводках облгосадминистраций, предоставленных LIGA.net.
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Киевская область
- Ракетные удары и обстрелы населенных пунктов в Бучанском районе – с. Петрушки, Шпитьки, потери уточняются. Борщаговская ТГ, Вишневская ТГ – ракетный обстрел. Есть попадание в жилые дома. Святопетровское – обстрел поврежденного дома.
- Бои в Ирпене, Буче, Гостомеле. Обстрелы и бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.
Житомирская область:
- Ночью три ракетно-бомбовых удара: Житомирский и Коростенский районы. Двое раненых, 12 эвакуированных.
Харьковская область
- Харьков: ночью оккупанты продолжали наносить удары с оружия дальнего действия по окраинам города.
- По области: авиаударами атаковали Оскол Изюмского района. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из четырех человек. Четырехлетний ребенок ранен.
Ведутся активные бои в Изюме.
Волынь
- Вечером, около 22:00, был ракетный удар в нефтебазу на окраине Луцка. По предварительным данным, жертв нет. Тушение продолжается.
Луганская область
- В Северодонецке и Рубежном неустанные обстрелы. В пригороде Северодонецка, в селе Боровское, погиб ребенок.
ВСУ выбили россиян из одного из районов Рубежного. Всего на Донбассе и в Луганской области за день отбили 5 массированных атак российской армии – уничтожены танки, БМП, автотранспорт противника. Сегодня утром еще один погибший и раненый в Рубежном.
Донецкая область
- Стабильно напряженно – по всей линии столкновения. Враг атакует, но не продвинулся.
- Блокада Мариуполя продолжается. Оккупанты не пропускают колонну автобусов из Запорожья в Бердянск для эвакуации мариупольцев, пока стоит перед въездом в город.
Херсонская область
- В Херсонской области сильные взрывы. Чаще сообщения о боевых действиях приходили с территорий, которые граничат с Николаевской и Днепропетровской областями (Высокополье, Большая Александровка, Берислав, Снигиревка, Станислав).
- За последние сутки российские военные очень сильно обстреляли с. Станислав и пгт Великая Александровка, есть погибшие, среди них дети.
Закарпатье, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Ровенская, Хмельницкая, Тернопольская, Черкасская, Львовская, Полтавская, Запорожская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Николаевская, Одесская области – спокойно или относительно спокойно, в некоторых регионах звучали воздушные тревоги.
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