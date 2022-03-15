Обстрел телевышки в Ровенской области: количество погибших возросло до 19 человек

В Ровенской области в результате вчерашних ракетных ударов оккупантов по телевышке в Антополе количество погибших возросло с девяти до 19 человек. Об этом сообщил начальник военной администрации области Виталий Коваль.

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Он сообщил, что по состоянию на 09:00 количество погибших составило 19 человек, еще девять – ранены. Коваль уточнил, что это еще не окончательная цифра, так как работы на разрушенном объекте еще ведутся.

Спасатели продолжают разбирать завалы после ракетных ударов, завершить должны сегодня.

Задействованы 15 единиц спецтехники ГСЧС, 90 спасателей, а также 29 единиц техники и 136 человек от коммунальных служб и других предприятий и учреждений области.

Удар был нанесен около 5 часов утра 14 марта. Вышка получила повреждения, вследствие чего не работало радио- и телевещание. Изначально сообщили о девяти погибших.

Оксана Житнюк

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