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Обстрел телевышки в Ровенской области: количество погибших возросло до 19 человек

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 10:25

В Ровенской области в результате вчерашних ракетных ударов оккупантов по телевышке в Антополе количество погибших возросло с девяти до 19 человек. Об этом сообщил начальник военной администрации области Виталий Коваль.

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Он сообщил, что по состоянию на 09:00 количество погибших составило 19 человек, еще девять – ранены. Коваль уточнил, что это еще не окончательная цифра, так как работы на разрушенном объекте еще ведутся.

Обстрел телевышки в Ровенской области: количество погибших возросло до 19 человек

Спасатели продолжают разбирать завалы после ракетных ударов, завершить должны сегодня.

Обстрел телевышки в Ровенской области: количество погибших возросло до 19 человек

Задействованы 15 единиц спецтехники ГСЧС, 90 спасателей, а также 29 единиц техники и 136 человек от коммунальных служб и других предприятий и учреждений области.

  • Удар был нанесен около 5 часов утра 14 марта. Вышка получила повреждения, вследствие чего не работало радио- и телевещание. Изначально сообщили о девяти погибших.
Оксана Житнюк
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