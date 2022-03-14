Обстрел телевышки в Ровенской области. Погибли девять человек, под завалами есть еще люди

В поселке Антополь Ровенской области оккупанты обстреляли телевизионную вышку. Погибли девять человек, столько же получили ранения. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Виталий Коваль.

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Удар был нанесен около 5 утра 14 марта. Вышка получила повреждения, вследствие чего не работало радио- и телевещание. Сейчас в северных районах области вещание восстановлено через кабельную сеть, сказал Коваль.

О жертвах и пострадавших стало известно только сейчас. Под завалами, по словам главы ОВА, находятся еще люди. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Вадим Ребрина

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