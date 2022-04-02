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Обвинитель Милошевича призвала суд в Гааге выдать ордер на арест Путина

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 15:17
Обвинитель Милошевича призвала суд в Гааге выдать ордер на арест Путина - Фото
Карла дель Понте (Фото - EPA)

Бывший прокурор по военным преступлениям Карла дель Понте, которая представляла сторону обвинения на суде против Слободана Милошевича, призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест лидера РФ Владимира Путина. Интервью с ней опубликовала швейцарская Le Temps.

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В интервью дель Понте прямо назвала Путина "военным преступником" и подчеркнула, что выдача ордера на его арест станет важным сигналом того, что "следственная работа проведена".

Она также сказала, что выдача такого ордера – "единственный существующий инструмент, который позволяет арестовать виновного в военном преступлении и передать его дело в Международный уголовный суд".

При этом дель Понте признает, что подписанный ордер вовсе не обязательно означает, что Путин действительно будет взят под стражу.

"Если он останется в России, этого никогда не случится. Но он больше не сможет покинуть свою страну, и это станет ясным сигналом того, что против него выступают многие государства", – сказала бывший прокурор.

Карла дель Понте вела расследования военных преступлений в Югославии и Руанде, а также нарушения прав человека во время войны в Сирии.

Сергей Бережной
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