Обвинитель Милошевича призвала суд в Гааге выдать ордер на арест Путина

Бывший прокурор по военным преступлениям Карла дель Понте, которая представляла сторону обвинения на суде против Слободана Милошевича, призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест лидера РФ Владимира Путина. Интервью с ней опубликовала швейцарская Le Temps.

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В интервью дель Понте прямо назвала Путина "военным преступником" и подчеркнула, что выдача ордера на его арест станет важным сигналом того, что "следственная работа проведена".

Она также сказала, что выдача такого ордера – "единственный существующий инструмент, который позволяет арестовать виновного в военном преступлении и передать его дело в Международный уголовный суд".

При этом дель Понте признает, что подписанный ордер вовсе не обязательно означает, что Путин действительно будет взят под стражу.

"Если он останется в России, этого никогда не случится. Но он больше не сможет покинуть свою страну, и это станет ясным сигналом того, что против него выступают многие государства", – сказала бывший прокурор.

Карла дель Понте вела расследования военных преступлений в Югославии и Руанде, а также нарушения прав человека во время войны в Сирии.

Сергей Бережной

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