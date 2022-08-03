Одесский таможенник подозревается во взятках за оформление экспорта зерна – ГБР

Госбюро расследований сообщает, что задержало начальника таможенного поста "Рени" Одесской таможни, его подозревают в вымогательстве взяток за оформление зернового экспорта.

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По данным ГБР, служащий требовал фиксированную сумму за оформление документов на экспорт зерновых культур для каждой фуры.

Сообщается, что его задержали с поличным на получении более 150 000 грн за беспрепятственное оформление сертификатов для 15 автомобилей.

ГБР намерено сообщить задержанному о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. В случае обвинительного приговора, это грозит подозреваемому тюремным сроком от 5 до 10 лет.

3 августа Киевская таможня отчиталась, что уничтожила 2500 единиц поддельной техники Apple.

Сергей Бережной

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