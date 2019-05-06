Один из нардепов отдыхал на майские в оккупированном Крыму: фото

Нестор Шуфрич в оккупированном Крыму (фото - пресс-служба политика)

Депутат Верховной Рады от пророссийского Оппозиционного блока Нестор Шуфрич во время майских праздников посещал оккупированный Россией Крым. Эту информацию подтвердили LIGA.net в пресс-службе политика.

"Практически прямо из Киево-Печерской Лавры (УПЦ Московского патриархата - ред.) - с пасочкой и писанками, освященными блаженнейшим митрополитом Онуфрием, - они выехали в нашу Ялту, где и провели первую часть выходных", - сказано в сообщении в Facebook.

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Отмечается, что на захваченном полуострове его "люди узнавали" и "поздравляли с победой (Владимира) Зеленского и радовались, что время (Петра) Порошенко прошло".

В пресс-службе Шурфича отметили, что поездка в оккупированный Крым - это "романтическое автомобильное путешествие".

Нестор Шуфрич - нардеп III, IV, VI, VII, VIII созывов, дважды министр по чрезвычайным ситуациям Украины (2006-2007 гг. и 2010 г.), экс-замсекретаря СНБО (2010-2012 гг.). Владелец ФК "Говерла". В 2014 года прошел в Раду от Оппоблока, состоящего, в основном, из экс-регионалов.