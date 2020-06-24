Один из самых богатых украинцев стал почетным гражданином Харькова

Ярославский. Фото - пресс-служба DCH

Харьковский городской совет присвоил звание "Почетный гражданин города Харькова" бизнесмену Александру Ярославскому. Об этом говорится на сайте мэрии.

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Решение было принято на сессии 24 июня. В мэрии Харькова отметили, что Ярославский оказал значительную помощь городу в борьбе с коронавирусом - приобрел 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, 400 000 тестов и прочее.

Также на базе технопарка Экополис ХТЗ, реализуемого группой DCH, совладельцем которой является Ярославский, планируется открыть лабораторно-диагностический центр, где будут создавать передовые препараты и вакцины, в том числе от коронавируса.

Мэрия Харькова также решила предоставить звание почетного гражданина председателю Харьковской организации Нацсоюза художников Виктору Ковтуну, первой ракетке Украины Элине Свитолине и директору Харьковской гимназии "Мариинская гимназия" Александре Зуб.

LIGA.net, как он провел карантин и сколько он ему стоил. 27 мая Ярославский рассказал как он провел карантин и сколько он ему стоил.

28 мая Forbes Украина выпустил рейтинг богатейших людей Украины впервые с 2016 года. Ярославский занял 10-е место.

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