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Кадыровцев послали убить Зеленского. Но в ФСБ помогли Украине их уничтожить – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 18:23
Кадыровцев послали убить Зеленского. Но в ФСБ помогли Украине их уничтожить – Данилов - Фото
Алексей Данилов (скриншот из трансляции канала 1+1)

Украинская сторона имеет полную информацию о спецоперации по ликвидации президента Владимира Зеленского. Одна из двух групп кадыровцев, которые должны были это сделать, уже ликвидирована. Об этом в эфире телеканала Рада сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По словам Данилова, Украина получила эту информацию от представителей ФСБ РФ, которые не желают участвовать в войне.

"Благодаря этому была уничтожена та элитная кадыровская группа, которая отправилась сюда именно для ликвидации нашего президента", – сказал он.

Данилов рассказал, что таких групп было две. Украинские службы их отслеживали. Одну группу "накрыли" в Гостомеле, другая – "находится под прицелами".

"Еще раз подчеркиваю, мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу Украину. Это наша земля, идите отсюда вон", – сказал секретарь СНБО.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский война снбо Алексей Данилов
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