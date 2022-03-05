Оккупантов выбили из Николаева, они бегут, также уничтожили много техники — глава ОГА

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российских оккупантов выбили из города, там больше нет вражеской военной техники. Много техники подбили, часть захватили. Об этом Ким рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.

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По его словам, из зенитной установки сбили четыре вертолета.

Ким говорит, что россияне убегают, в основном, в направлении Херсона.

"Орки голодные, будут просить есть. Можете их накормить, а потом задержать. Так сказать – гражданское задержание", – написал Ким, обращаясь, очевидно, к жителям Николаевского района.

Также он сообщил о потерях среди мирного населения. Конкретных цифр не привел. Упомянул лишь, что убили егеря с сыном.

"В городе нет никакой вражеской техники. Город на замке..." – написал глава ОГА

"Огромная благодарность военным за их работу! Сегодня насыпали прекрасно", – добавил он.

По сообщению МВД, николаевские гвардейцы совместно с ВСУ уничтожили российскую разведывательную группу.

Около 11.00, во время боевого столкновения на блокпосте на въезде в Николаев, был уничтожен бронеавтомобиль оккупантов "Тигр". Украинским бойцам удалось взять в плен четверых военнослужащих РФ из состава разведывательной группы (из них 1 офицер).

Вадим Ребрина

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