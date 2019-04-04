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04.04.2019, 10:01

Оккупанты дали "украинским диверсантам в Крыму" по 14 лет тюрьмы

Оккупанты дали "украинским диверсантам в Крыму" по 14 лет тюрьмы - Фото
Фото: сайт коллаборационистов

Алексей Бессарабов и Владимир Дудка, которые проходили на судилище в Крыму как фигуранты дела "украинских диверсантов", получили реальные сроки

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Так называемый Севастопольский горсуд во временно оккупированном Россией Крыму приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова за "подготовку диверсий" к 14 годам колонии строгого режима каждому. Об этом рассказали российские СМИ.

"Обвинение" просило дать 15 лет Дудке и 14 лет 10 месяцев - Бессарабову.

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Алексей Бессарабов и Владимир Дудка:

9 ноября 2016 года в Севастополе силовики оккупанта задержали Дмитрия Штыбликова, Бессарабова и Дудку, назвав их "ДРГ ГУР", которая "готовила диверсии на полуострове". Весной 2017-го Штыбликов заключил сделку со "следствием", признал "вину", получив 5 лет срока и эквивалент 95 000 грн штрафа. Бессарабов и Дудка вины не признают.

СБУ и ГУР заявили, что эти украинцы - не их сотрудники и никак с ведомствами не связаны.

До войны Штыбликов и Бессарабов работали в крымском аналитическом центре Номос. Дудка - их друг.

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Теги: севастополь, диверсант, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов
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