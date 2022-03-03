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Оккупанты могут ударить по российским поселкам: нацелили Грады на свою территорию – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 14:53
Оккупанты могут ударить по российским поселкам: нацелили Грады на свою территорию – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - пресс-служба МИД)

Российские войска в приграничном российском поселке недалеко от Харькова развернули реактивные системы залпового огня в направлении своей территории. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пишет в Twitter, что враг может готовить удар по жилым районам РФ, чтобы обвинить в этом ВСУ.

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"Тревожные сообщения: россияне могли направить РСЗО в приграничном российском поселке Поповка на свою территорию", – пишет глава МИД.

Кулеба продолжил: "Зная варварский характер действий России, мы опасаемся, что может быть подготовлена операция под чужим флагом, чтобы обвинить Украину".

Поселок Поповка находится относительно недалеко от Харькова, на северо-восток от российского Белгорода в направлении Воронежа.

Оккупанты могут ударить по российским поселкам: нацелили Грады на свою территорию – Кулеба
Евгений Пилипенко
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Харьков
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