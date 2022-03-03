Оккупанты могут ударить по российским поселкам: нацелили Грады на свою территорию – Кулеба
Российские войска в приграничном российском поселке недалеко от Харькова развернули реактивные системы залпового огня в направлении своей территории. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пишет в Twitter, что враг может готовить удар по жилым районам РФ, чтобы обвинить в этом ВСУ.
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"Тревожные сообщения: россияне могли направить РСЗО в приграничном российском поселке Поповка на свою территорию", – пишет глава МИД.
Кулеба продолжил: "Зная варварский характер действий России, мы опасаемся, что может быть подготовлена операция под чужим флагом, чтобы обвинить Украину".
Поселок Поповка находится относительно недалеко от Харькова, на северо-восток от российского Белгорода в направлении Воронежа.
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