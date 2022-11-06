Оккупанты нанесли ущерб природе Украины на более чем 1,35 трлн грн
Российские оккупанты нанесли ущерб окружающей среде Украины на более чем 1,35 трлн грн. Об этом сообщает Счетная палата в связи с тем, что 6 ноября отмечают день предупреждения эксплуатации окружающей среды во время войны и военных конфликтов.
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По данным Оперативного штаба по фиксации экопреступлений России, в результате действий страны-террориста окружающей среде Украины уже нанесли ущерб на сумму более 1,35 трлн грн.
Как утверждают экологи, даже эта сумма не отражает реальную картину.
"Ежедневно из-за лесных пожаров, от горения нефтепродуктов и возгорания промышленных объектов в воздух попадают опасные вещества", – говорится в сообщении.
С начала войны количество таких выбросов превысило 67 млн тонн. Для сравнения: в 2021 и 2020 годах они составляли всего 2,2 млн тонн в год.
Как отмечается, в Украине уже пострадали 3 млн га лесов, а это почти треть лесного фонда нашего государства. Некоторые из них потеряны навсегда.
Россия превратила плодородные черноземы в наиболее загрязненные взрывчаткой земли в мире. Около трети территории Украины необходимо разминирование, на что понадобится не менее 10 лет.
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