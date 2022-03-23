UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты обстреляли парковку торгового центра в Киеве: один человек погиб, двое ранены

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 18:50

Российские оккупанты обстреляли парковку одного из торговых центров в Подольском района Киева. Один человек погиб, двух пострадавших госпитализировали. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Друзья! Дорогие киевляне! Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрелу была подвергнута парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали", – сказано в сообщении.

Нацполиция сообщает о минометном обстреле жилого квартала в Подольском районе.

На месте работает следственно-оперативная группа и профильные службы.

"В настоящее время известно, что есть пострадавшие, информация уточняется. Полицейские документируют последствия попадания вражеского снаряда", – сказано в сообщении.

Оккупанты обстреляли парковку торгового центра в Киеве: один человек погиб, двое ранены

Выясняем подробности. Обновляется

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война киев виталий кличко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 