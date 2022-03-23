Оккупанты обстреляли парковку торгового центра в Киеве: один человек погиб, двое ранены

Российские оккупанты обстреляли парковку одного из торговых центров в Подольском района Киева. Один человек погиб, двух пострадавших госпитализировали. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Друзья! Дорогие киевляне! Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрелу была подвергнута парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали", – сказано в сообщении.

Нацполиция сообщает о минометном обстреле жилого квартала в Подольском районе.

На месте работает следственно-оперативная группа и профильные службы.

"В настоящее время известно, что есть пострадавшие, информация уточняется. Полицейские документируют последствия попадания вражеского снаряда", – сказано в сообщении.

Выясняем подробности. Обновляется

Вадим Ребрина

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