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Оккупанты потеряли в боях секретные документы о вторжении: операция рассчитана на 15 суток

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 18:39
Оккупанты потеряли в боях секретные документы о вторжении: операция рассчитана на 15 суток - Фото
Скриншот из Facebook Генштаба ВСУ, документ о вторжении

Генштаб ВСУ опубликовал документы российских оккупантов, из которых видно, что план полномасштабного вторжения был утвержден еще 18 января, а сама операция по захвату страны должна была пройти в течение 15 суток – с 20 февраля по 6 марта.

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Генштаб сообщил, что благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ россияне теряют не только технику и живую силу – в панике они оставляют и секретные документы. В распоряжении Генштаба оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.

Это рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава и прочее.

Исходя из полученной информации, подразделение врага должно было высадить из ПДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58 армии РФ, а именно с 177 отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.

Генштаб призвал не верить пленным, которые утверждают, что "приехали на учения и заблудились".

"Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся: первое – для наших защитников, а второе – для Гааги", – сказано в сообщении.

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Оккупанты потеряли в боях секретные документы о вторжении: операция рассчитана на 15 суток

Оккупанты потеряли в боях секретные документы о вторжении: операция рассчитана на 15 суток

Оккупанты потеряли в боях секретные документы о вторжении: операция рассчитана на 15 суток

Оккупанты потеряли в боях секретные документы о вторжении: операция рассчитана на 15 суток

Оккупанты потеряли в боях секретные документы о вторжении: операция рассчитана на 15 суток

Оксана Житнюк
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