Оккупанты пытаются продвинуться, но безуспешно, поэтому сгребают то, что уцелело – Генштаб
Враг в основном пытается укрепиться там, где удалось занять территорию, все последующие наступления неуспешны, говорится в вечерней сводке от Генштаба ВСУ за 16 марта.
Главное:
- враг не достиг никакой стратегической цели наступательной операции
- РФ продолжает избивать с воздуха с территории Беларуси
- белорусские пограничники постоянно мониторит, что происходит в пограничных населенных пунктах Украины, разведчики опрашивают граждан, пересекших границу.
По направлениям:
Полесский – враг ведет разведку. Пытается организовать контрбатарейную борьбу. Значительных успехов нет. В одной из попыток кафиры понесли значительные потери в личном составе и технике и были вынуждены преждевременно задействовать резервы.
Северский и Слобожанский – без активных наступательных действий со стороны врага. Оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, осуществить перегруппировку войск и пополнить запасы.
"Противник не оставляет попыток продвинуться южнее города Изюм, вероятно, с целью продолжения наступления в направлении Славянска. Успеха нет", – отмечают в Генштабе.
Южнобугский – противник продолжает попытки закрепиться на занимаемых позициях. Пытаются перебазировать уцелевшую технику после удара ВСУ по херсонскому аэродрому, временно находящемуся под контролем врага.
Также известно, что российские корабли блокируют судоходство в северо-западной части Черного моря.
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