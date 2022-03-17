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Оккупанты пытаются продвинуться, но безуспешно, поэтому сгребают то, что уцелело – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 00:24

Враг в основном пытается укрепиться там, где удалось занять территорию, все последующие наступления неуспешны, говорится в вечерней сводке от Генштаба ВСУ за 16 марта.

Главное:

  • враг не достиг никакой стратегической цели наступательной операции
  • РФ продолжает избивать с воздуха с территории Беларуси
  • белорусские пограничники постоянно мониторит, что происходит в пограничных населенных пунктах Украины, разведчики опрашивают граждан, пересекших границу.

По направлениям:

Полесский – враг ведет разведку. Пытается организовать контрбатарейную борьбу. Значительных успехов нет. В одной из попыток кафиры понесли значительные потери в личном составе и технике и были вынуждены преждевременно задействовать резервы.

Северский и Слобожанский – без активных наступательных действий со стороны врага. Оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, осуществить перегруппировку войск и пополнить запасы.

"Противник не оставляет попыток продвинуться южнее города Изюм, вероятно, с целью продолжения наступления в направлении Славянска. Успеха нет", – отмечают в Генштабе.

Южнобугский – противник продолжает попытки закрепиться на занимаемых позициях. Пытаются перебазировать уцелевшую технику после удара ВСУ по херсонскому аэродрому, временно находящемуся под контролем врага.

Также известно, что российские корабли блокируют судоходство в северо-западной части Черного моря.

Катерина Амеліна
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