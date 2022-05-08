Оккупанты разлучили 4-летнюю Алису с Азовстали с матерью во время эвакуации
08.05.2022, 23:00
Фото: EPA
Во время последней эвакуации с Азовстали вывезли 4-летнюю девочку Алису, которая стала известна несколько недель назад благодаря вирусному видео, записанному ее матерью.
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На нем она, отвечая на вопрос, чего бы ей хотелось, говорит: "Хочу, чтобы меня эвакуировали". В Telegram полка Азов сообщается, что девочку таки эвакуировали, но без матери.
"Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой "ДНР". До места назначения в Запорожье сегодня, в День Матери, доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно! Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", – говорится в сообщении.
Мама Алисы – военный медик, сообщал командир полка Азов Максим Жорин.
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