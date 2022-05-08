UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты разлучили 4-летнюю Алису с Азовстали с матерью во время эвакуации

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 23:00
Оккупанты разлучили 4-летнюю Алису с Азовстали с матерью во время эвакуации - Фото
Фото: EPA

Во время последней эвакуации с Азовстали вывезли 4-летнюю девочку Алису, которая стала известна несколько недель назад благодаря вирусному видео, записанному ее матерью.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На нем она, отвечая на вопрос, чего бы ей хотелось, говорит: "Хочу, чтобы меня эвакуировали". В Telegram полка Азов сообщается, что девочку таки эвакуировали, но без матери.

"Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой "ДНР". До места назначения в Запорожье сегодня, в День Матери, доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно! Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", – говорится в сообщении.

Мама Алисы – военный медик, сообщал командир полка Азов Максим Жорин.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война эвакуация мариуполь азовсталь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 