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Оккупанты ударили ракетами по Командованию Воздушных сил ВСУ в Виннице

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 19:24
Оккупанты ударили ракетами по Командованию Воздушных сил ВСУ в Виннице - Фото
Фото: Минобороны

Около 16.30 российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных сил ВСУ в Виннице. Об этом сообщает Минобороны.

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По данным ведомства, всего россияне выпустили шесть крылатых ракет. Часть из них была сбита противовоздушной обороной. Остальные попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре.

Последствия ракетного удара уточняются.

Глава Винницкой ОГА сообщил, что регион находится под ракетным обстрелом и призвал местных жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Вадим Ребрина
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Россия обстрел ВСУ война винница
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