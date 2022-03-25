Оккупанты ударили ракетами по Командованию Воздушных сил ВСУ в Виннице
25.03.2022, 19:24
Фото: Минобороны
Около 16.30 российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных сил ВСУ в Виннице. Об этом сообщает Минобороны.
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По данным ведомства, всего россияне выпустили шесть крылатых ракет. Часть из них была сбита противовоздушной обороной. Остальные попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре.
Последствия ракетного удара уточняются.
Глава Винницкой ОГА сообщил, что регион находится под ракетным обстрелом и призвал местных жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
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