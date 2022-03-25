Российские оккупанты ударили ракетами по воинской части на окраине Днепра. Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

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О количестве жертв и пострадавших пока неизвестно, спасатели разбирают завалы.

"Тревожная ночь. Два ракетных удара по воинской части на окраине Днепра. Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", – написал Резниченко.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, российские оккупанты нанесли ракетные удары 24 марта в 22:38.

В результате атаки значительно разрушены здания воинской части, возникло два очага пожара, сообщают спасатели.

24 марта Воздушные Силы ВСУ уничтожили шесть воздушных целей врага: самолет, БПЛА и четыре крылатые ракеты.

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Оксана Житнюк

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