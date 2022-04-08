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Оккупанты украли гумконвой – автобусы и груз. Эвакуации из Мелитополя не будет – Федоров

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08.04.2022, 02:21
Оккупанты украли гумконвой – автобусы и груз. Эвакуации из Мелитополя не будет – Федоров - Фото
Иван Федоров (Фото: facebook.com/IvanFedorovMelitopol)

Российские оккупанты украли гуманитарную колонну, которая направлялась из Запорожья в Мелитополь – забрали автобусы для эвакуации и машины с грузом помощи. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Оккупанты не пропустили наш гуманитарный конвой в Мелитополь! Более того, угрожая водителям, они нагло забрали все автобусы и фуры с гуманитарным грузом себе", – написал Федоров.

Это значит, что мелитопольцы и жители района не получат жизненно важную помощь – лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе.

Также это означает, что люди не смогут уехать из Мелитополя, сообщил мэр.

Федоров напомнил, что согласно Женевским конвенциям, гарантом для гуманитарных коридоров является Международный Комитет Красного Креста.

"Эта организация приняла письменные заверения с обеих сторон о намерениях обеспечить гуманитарный коридор. Россия заверила. На бумаге. Однако, как мы видим, свои заверения не выполнили", – написал Федоров.

  • Ранее мэр Мелитополя сообщал, что гумконвой везет для жителей города и Мелитопольского района более 17 тонн продуктов питания, средств личной гигиены и медикаментов.
  • Федоров отмечал, что в колонне было увеличено количество автобусов, чтобы на обратном пути эвакуировать из Мелитополя как можно больше людей.
Наталия Медведева
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мелитополь Иван Федоров гуманитарная колонна эвакуация война
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