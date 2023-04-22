Оккупанты заставляют персонал ЗАЭС брать паспорта России и работать на Росатом – Генштаб
22.04.2023, 19:19
Окупанти на ЗАЕС (Фото: EPA)
Российские оккупанты усилили давление на персонал Запорожской АЭС, чтобы заставить сотрудников получить гражданство РФ и подписать контракт с Росатомом. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
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Россиянам критически не хватает квалифицированных работников на ЗАЭС, которые готовы были бы работать на них, отмечается в сводке.
"Используя запугивание, угрозы, шантаж и пытки враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией росатом", – сообщает Генштаб.
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- 17 апреля в Энергоатоме заявили, что Россия разрушила имущество компании, включая объекты на ЗАЭС, на 32 млрд грн.
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