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Оккупанты заставляют персонал ЗАЭС брать паспорта России и работать на Росатом – Генштаб

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22.04.2023, 19:19
Оккупанты заставляют персонал ЗАЭС брать паспорта России и работать на Росатом – Генштаб - Фото
Окупанти на ЗАЕС (Фото: EPA)

Российские оккупанты усилили давление на персонал Запорожской АЭС, чтобы заставить сотрудников получить гражданство РФ и подписать контракт с Росатомом. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Россиянам критически не хватает квалифицированных работников на ЗАЭС, которые готовы были бы работать на них, отмечается в сводке.

"Используя запугивание, угрозы, шантаж и пытки враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией росатом", – сообщает Генштаб.

Читайте также: СБУ подозревает оккупационного "директора" ЗАЭС в отключении станции от энергосистемы

Вадим Ребрина
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