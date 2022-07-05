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Оккупанты захватили в Мариуполе два иностранных коммерческих судна – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 20:46
Оккупанты захватили в Мариуполе два иностранных коммерческих судна – Reuters - Фото
Blue Star I (фото – MarineTraffic.com)

Российские оккупанты "конфисковали" два иностранных коммерческих судна в порту временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, речь идет о сухогрузе Smarta (ходит под флагом Либерии) и грузовом судне Blue Star I (под флагом Панамы).

Компания Smarta Shipping заявила, что 30 июня получила по электронной почте уведомление, что ее судно Smarta "принудительно возвращено в государственную собственность". Письмо было отправлено от имени так называемого министерства иностранных дел террористической группировки ДНР. Компания заявила, что считает такие действия "незаконными и противоречащими всем нормам международного права".

SMARTA (фото – MarineTraffic.com)

Сухогруз Smarta прибыл в Мариуполь 21 февраля для погрузки стали, а 20 марта попал под артиллерийский обстрел, который серьезно повредил его надстройку. Экипаж из 19 человек был насильно вывезен российскими военными в Донецк и освобожден только через месяц.

Такое же электронное письмо было направлено в компанию Fetida Maritime, которое владеет грузовым судном Blue Star I. Представитель компании в Одессе отказался от комментариев, но сказал Reuters, что вся информация уже передана Службе безопасности Украины.

Reuters также цитирует сообщение представителя МИД Украины, который сказал, что министерству известно о намерениях российских оккупационных властей в Донецке создать "национальный флот" из кораблей, украденных в Мариуполе.

Сергей Бережной
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мариуполь пиратство захват грузовое судно
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