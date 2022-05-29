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Олигархи РФ пытаются спасти яхты от санкций, отключая их системы идентификации – Observer

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 17:56
Олигархи РФ пытаются спасти яхты от санкций, отключая их системы идентификации – Observer - Фото
Яхта Dilmar Алишера Усманова (фото – boatinternational.com)

Попавшие под санкции российские миллиардеры пытаются скрыть свои яхты от глобального мониторинга, отключая их систему идентификации. Расследование об этом опубликовал британский Observer.

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Журналисты издания утверждают, что как минимум шесть элитных яхт, принадлежащих россиянам, исчезли с карты глобального мониторинга. Для этого им пришлось, вопреки международным правилам, отключить установленную на каждом судне автоматическую идентификационную систему (АИС).

Среди них – яхты, которые связывают с Олегом Дерипаской, Вагитом Алекперовым, Андреем Мельниченко, Игорем Кесаевым, Андреем Гурьевым и Виктором Рашниковым.

Член экипажа яхты одного из российских олигархов, попавшего под британские санкции, рассказал журналистам, что им "приказали выключить АИС", и что они просто "открутили винты на разъеме питания и вытащили его".

В публикации отмечено, что согласно отраслевым данным, в море находится около 9300 яхт общей стоимостью более 50 млрд фунтов стерлингов. По имеющимся оценкам, россиянам принадлежит каждая десятая.

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Сергей Бережной
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российские олигархи санкции суперъяхты
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