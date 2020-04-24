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"Они потеряли доверие людей". Глава Минфина об увольнении Нефьодова и Верланова

"Они потеряли доверие людей". Глава Минфина об увольнении Нефьодова и Верланова - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Кабмина)
24.04.2020, 22:41

Министр финансов Сергей Марченко утверждает, что Нефьодов и Верланов "оказались неспособными выполнять возложенные на них задачи"

Пребывание Максима Нефьодова на должности главы Таможенной службы и Сергея Верланова - на должности главы Налоговой службы было риском для обеспечения финансовой безопасности. Об этом после заседания правительства заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает НВ

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По его словам, увольнение Нефьодова и Верланова назрело давно.

"В обществе давно существует критическая масса нереализованных надежд относительно деятельности таможни и налоговой. Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны были уйти. Это — первый шаг к очищению фискальных органов государства", — сказал министр.

Врио главы Таможни стал руководитель одного из департаментов службы Игорь Муратов. Временное исполнение обязанностей главы налоговой возложено на Михаила Титарчука, заместителя председателя Налоговой службы.

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По словам Марченко, в ближайшие дни будут назначены новые руководители двух ведомств. Министр добавил, что планируется рестарт обеих служб. По его словам, готовятся институциональные изменения, формируются новые управленческие команды.

Вадим Ребрина
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