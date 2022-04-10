ООН и Минобороны Великобритании опубликовали свои карты боевых действий в Украине
ООН опубликовала карту боевых действий в Украине по состоянию на 9 апреля. Также свою карту боев в Украине составили в Минобороны Великобритании.
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В ООН отметили, что восток Украины остается эпицентром продолжающегося наступления РФ. При этом столкновения в Донецкой, Харьковской и Луганской областях усиливаются и приводят как к многочисленным жертвам среди гражданского населения, так и к повреждению критически важной гражданской инфраструктуры.
По данным ООН, 7,1 млн украинцев стали внутренними переселенцами, а за границу выехали 4,4 млн человек.
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Карту боевых действий по состоянию на 9 апреля опубликовало и Минобороны Великобритании.
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