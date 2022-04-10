UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ООН и Минобороны Великобритании опубликовали свои карты боевых действий в Украине

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 08:41
ООН и Минобороны Великобритании опубликовали свои карты боевых действий в Украине - Фото
Фото - Полк "Азов"

ООН опубликовала карту боевых действий в Украине по состоянию на 9 апреля. Также свою карту боев в Украине составили в Минобороны Великобритании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ООН отметили, что восток Украины остается эпицентром продолжающегося наступления РФ. При этом столкновения в Донецкой, Харьковской и Луганской областях усиливаются и приводят как к многочисленным жертвам среди гражданского населения, так и к повреждению критически важной гражданской инфраструктуры.

По данным ООН, 7,1 млн украинцев стали внутренними переселенцами, а за границу выехали 4,4 млн человек.

Нажмите, чтобы увеличить:

ООН и Минобороны Великобритании опубликовали свои карты боевых действий в Украине

Карту боевых действий по состоянию на 9 апреля опубликовало и Минобороны Великобритании.

Нажмите, чтобы увеличить:

ООН и Минобороны Великобритании опубликовали свои карты боевых действий в Украине

Читайте также: Stand Up For Ukraine. Глобальная акция собрала 9,1 млрд евро для украинских беженцев

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ООН война карта
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 