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ООН: В Украине 900 погибших мирных жителей из-за вторжения России. Реальные потери выше

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 06:09
ООН: В Украине 900 погибших мирных жителей из-за вторжения России. Реальные потери выше - Фото
Последствия обстрела россиянами роддома и детской больницы в Мариуполе

В отчете ООН за 20 марта сообщается, что с момента вторжения РФ на территорию Украины, с 4 часов утра 24 февраля 2022 года, до 24:00 19 марта 2022 года зафиксировало 2361 потерю среди гражданского населения в Украине: 902 погибших и 1459 раненых. Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Согласно отчету, большинство случаев гибели и ранений мирного населения были вызваны взрывными устройствами с большой площадью поражения, обстрелами тяжелой артиллерии, ракетными системами залпового огня и ракетными и воздушными ударами. 

  • Среди 902 погибших: 179 мужчин, 134 женщины, 11 девушек и 25 мальчиков, а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен.
  • Среди 1459 раненых: 156 мужчин, 117 женщин, 22 девочки и 16 мальчиков, а также 60 детей и 1088 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Реальные показатели жертв значительно выше, считают в УВКПЧ. Данные неисчерпывающие из-за отсутствия актуальной информации с мест, где продолжаются активные боевые действия.

Информация приходит с опозданием из Мариуполя, Волновахи, Изюма, Северодонецка, Рубежного, Тростянца. Там сообщается о многочисленных жертвах гражданского населения.

Анна Чуданова
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ООН российское вторжение потери в Украине война россии против Укарины
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