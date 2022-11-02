Оператор Северного потока сообщил о "техногенных кратерах" на трассе газопровода

Оператор газопровода Северный поток – 1 при обследовании поврежденного участка обнаружил "техногенные кратеры", сообщает Reuters.

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Швейцарская компания Nord Stream AG заявила, что ее сотрудники завершили обследование трассы газопровода СП-1 на месте повреждения в исключительной экономической зоне Швеции и обнаружили "техногенные кратеры".

"По предварительным результатам осмотра места повреждения, на морском дне на расстоянии около 248 метров друг от друга обнаружены техногенные воронки глубиной от 3 до 5 метров", – говорится в сообщении.

По данным компании, участок трубопровода между воронками разрушен, радиус разлета фрагментов трубы составляет не менее 250 метров.

Трубопроводы Северный поток были повреждены 26 сентября в четырех местах в экономических зонах Швеции и Дании, невредимой якобы осталась только одна нить газопровода Северный поток-2. Взрывы были такой силы, что их зафиксировали даже сейсмологи.

Событие отдельно расследуют Швеция, Дания и Германия.

В момент взрывов трубопроводы не работали, но были заполнены газом, который через отверстия вышел в море.

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Сергій Бережний

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