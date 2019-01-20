Оппоблок выдвинул своего кандидата в президенты

Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 20 января, Оппозиционый блок - Партия мира и развития выдвинула Александра Вилкула в президенты Украины. Об этом передает LIGA.net c места событий.

В Запорожье в местном Дворце спорта прошел форум "За мир и развитие". До форума состоялся закрытый съезд Оппозиционного блока - Партии развития и мира, на котором было принято решение поддержать кандидатуру Вилкула.

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Вилкул выдвинут от бывшей Индустриальной партии Украины, которая была переименована в связи с судебным решением, которое запрещает вносить любые изменения в устав партии Оппозиционный блок.

Чтобы обойти судебный запрет, часть Оппоблока Рината Ахметова переименовала Индустриальную партию и выдвинула Вилкула.

Во время своей речи на форуме Вилкул пообещал прекратить стрельбу на Донбассе в первые дни своего президентства, а достичь устойчивого мира в Украине - через 6-8 месяцев.

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