Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.01.2019, 15:35

Оппоблок выдвинул своего кандидата в президенты

Оппоблок выдвинул своего кандидата в президенты - Фото
Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ахметовская часть Оппоблока выдвинула в президенты Александра Вилкула

Реклама
Реклама

Сегодня, 20 января, Оппозиционый блок - Партия мира и развития выдвинула Александра Вилкула в президенты Украины. Об этом передает LIGA.net c места событий.

В Запорожье в местном Дворце спорта прошел форум "За мир и развитие". До форума состоялся закрытый съезд Оппозиционного блока - Партии развития и мира, на котором было принято решение поддержать кандидатуру Вилкула.

Реклама

Вилкул выдвинут от бывшей Индустриальной партии Украины, которая была переименована в связи с судебным решением, которое запрещает вносить любые изменения в устав партии Оппозиционный блок.

Чтобы обойти судебный запрет, часть Оппоблока Рината Ахметова переименовала Индустриальную партию и выдвинула Вилкула.

Во время своей речи на форуме Вилкул пообещал прекратить стрельбу на Донбассе в первые дни своего президентства, а достичь устойчивого мира в Украине - через 6-8 месяцев.

Читайте также: Раскол по расчету. Зачем Оппоблоку два кандидата на выборах

Отправить:
Распечатать:
Теги: Оппозиционный блок, александр вилкул, оппоблок, выборы президента, выборы 2019, индустриальная партия, партия развития и мира
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 