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Оппоплатформа сенсационно уступила Торецк кандидату Батькивщины

Оппоплатформа сенсационно уступила Торецк кандидату Батькивщины - Фото
Подсчет голосов (фото - ЕРА)
25.07.2019, 11:52

В прифронтовом Торецке побеждает кандидат от Батькивщины Евгений Яковенко

Кандидат от Оппозиционной платформы/За життя Олег Погодин сенсационно проиграл в Торецке Донецкой области Евгению Яковенко от партии Батькивщина. После обработки 100% бюллетеней Яковенко набрал 28,96% (7644 голоса), опередив Погодина менее, чем на 800 голосов - у того ровно 26%.

По информации блогера Дениса Казанского, не помогла Погодину "ни Наталья Королевская (четвертый номер в списке ОПЗЖ, - ред.), ни приехавшая на округ экс-мэр Славянска Неля Штепа, ни затягивание подсчета голосов".

Во остальных одномандатных округах Донецкой области победу разделили ОПЗЖ и Оппобллок, взяв по четыре округа; еще в трех округах побеждают самовыдвиженцы.

Ранее сообщалось, что определились еще 10 победителей-мажоритарщиков, осталось подсчитать результаты на семи округах.

На данный момент ЦИК обработаны 99,87% бюллетеней. В Верховную Раду проходят пять партий: Слуга народа - 43,17%, ОПЗЖ - 13,03%, Батькивщина - 8,18%, Евросолидарность - 8.10%, Голос - 5,83%.

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верховная рада выборы 2019 Олег Погодин Евгений Яковенко
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