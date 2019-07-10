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10.07.2019, 10:50

Соцопрос: КМИС назвал лидеров симпатий украинцев

Соцопрос: КМИС назвал лидеров симпатий украинцев - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Наибольший позитив из политиков и общественных деятелей у населения вызывает шестой президент Владимир Зеленский

Наиболее положительно среди политиков и общественных деятелей украинцы относятся к действующему президенту Владимиру Зеленскому. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Респондентам задавались вопросы "Кого из этих политиков или общественно-политических деятелей Вы знаете? Как Вы в целом относитесь к этому политику - положительно, отрицательно или нейтрально?" по ряду общественно-политических деятелей.

Таким образом, Зеленского знают 99,3% украинцев, 67,8% из них - имеют положительное отношение к нему, 8% - отрицательно относятся к главе государства, 17% - имеют нейтральное отношение 7,1% имели проблемы с ответом на вопрос.

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков имеет такой уровень поддержки: 51,6% - положительной, 10,7% - отрицательной, 24,6% - нейтрального отношения, 37,3% опрошенных не знают, кто такой Разумков.

На третьем месте по уровню поддержки - представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук: 41,1% позитивного отношения, 16,6% - отрицательного, 25,5% - нейтрального. В то же время знают, кто такой Стефанчук, лишь 25% опрошенных социологами украинцев.

Наименьший уровень позитива вызывает у респондентов министр внутренних дел Арсен Аваков - 5,9%, 54.5% опрошенных относятся к нему отрицательно, 27,1% - имеют нейтральное отношение.

Наиболее негативное отношение, согласно исследованию, - к пятому президенту Петру Порошенко (известен 99,6% опрошенных) - 70,9%. Положительно относятся к нему - 12,7% респондентов, нейтрально - 13,4%.

При этом один из лидеров партии Оппозиционная платформа - За життя, кум президента России Виктор Медведчук вызывает негативные эмоции у 55,8% опрошенных, 19,1% респондентов, которые его знают (а это - 82,7%), относятся к нему положительно, 18,5% - имеют нейтральное отношение.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля среди 2004 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

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Теги: Владимир Зеленский, соцопрос, кмис, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук
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