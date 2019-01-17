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17.01.2019, 17:02

ОРДЛО блокируют освобождение заложников: "Письма не открываются"

ОРДЛО блокируют освобождение заложников: "Письма не открываются" - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Поведение представителей ОРДЛО в Минске, по словам Геращенко, доходит до откровенного абсурда

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Представители России и ОРДЛО в трехсторонней контактной группе в Минске продолжают блокировать процесс освобождения заложников. Об этом по итогам очередного заседания сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Она отметила, что дважды в январе обращалась к модераторам ОБСЕ с требованием провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы по вопросу освобождения заложников,

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"Сегодня Б. Грызлов отказался и от этой инициативы", - написала Геращенко.

Поведение же представителей ОРДЛО, по ее словам, вообще доходит до абсурда.

"На гуманитарной подгруппе представители ОРДЛО сегодня то утверждали, что не получали никаких списков, которые мы неоднократно направляли в конце прошлого года. А потом "вспомнили", что таки получили и заявили… что "письма не открываются", - сообщила представитель Украины в ТКГ.

В конце прошлого года пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявлял, что Кремль согласен на обмен заключенных, но только на своих условиях - по принципу "всех на всех".

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Теги: ордло, заложники, минск, геращенко, ткг
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