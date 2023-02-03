Организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве арестовали на два месяца

Сегодня, 3 февраля, Шевченковский суд Киева отправил под арест двух мужчин, которые устраивали "пьяные вечеринки" в столице и публиковали видео, на которых унижали девушек. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"60 суток содержания под стражей. Такую меру пресечения избрал Шевченковский суд Киева двум молодым людям, которые устраивали пьяные вечеринки в столице и выкладывали унизительные видео с девушками в Интернет", – написал Небытов.

Журналисты Суспильне присутствовали на суде, они назвали имена подозреваемых – Андрей Ярина и Ярослав Домбровский.

Задержанные останутся под арестом до 1 апреля, без права внесения залога.

Арестованных задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов.

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Наталія Медведєва

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