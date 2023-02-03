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Организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве арестовали на два месяца

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 21:43
Организаторов
Скриншот видео Суспильне

Сегодня, 3 февраля, Шевченковский суд Киева отправил под арест двух мужчин, которые устраивали "пьяные вечеринки" в столице и публиковали видео, на которых унижали девушек. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"60 суток содержания под стражей. Такую меру пресечения избрал Шевченковский суд Киева двум молодым людям, которые устраивали пьяные вечеринки в столице и выкладывали унизительные видео с девушками в Интернет", – написал Небытов.

Журналисты Суспильне присутствовали на суде, они назвали имена подозреваемых – Андрей Ярина и Ярослав Домбровский.

Задержанные останутся под арестом до 1 апреля, без права внесения залога.

Арестованных задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов.

Читайте подробный разбор от LIGA.Life: Пьяные вечеринки, обморок и унижение: как виктимблейминг может легализовать преступление

Наталія Медведєва
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полиция порнография унижение Андрей Ярина Ярослав Домбровский
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