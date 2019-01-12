Организатору "референдума за ЛНР" сообщили о подозрении

Псевдореферендум в ЛНР (фото - oleg_beskaraway)

Прокуратура сообщила организатору псевдореферендума в Новоайдаровском районе Луганской области о подозрении в умышленных действиях, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По информации следствия, гражданка Украины 11 мая 2014 года проверяла документы и выдавала местным жителям "бюллетени" для голосования.

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После этого она якобы с другими причастными посчитала бюллетени и передала их неустановленных лицам, чтобы их передали в "штаб" боевиков.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Женщине может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В июне 2018 года в суд был направлен другой обвинительный акт против организатора псевдореферендума в мае 2014 года.