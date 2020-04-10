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"Оружие массового поражения". В СБУ призвали продлить запрет российских соцсетей

"Оружие массового поражения". В СБУ призвали продлить запрет российских соцсетей - Фото
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)
10.04.2020, 17:15

В СБУ призвали продлить запрет российских соцсетей еще на три года

Служба безопасности предложила продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года. Соответствующие предложения глава Службы Иван Баканов внес в СНБО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Киберспециалисты СБУ проанализировали, что за период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в три раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

"Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ", - сказал Баканов.

Отмечается, что в течение 2017-2020 годов СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также открыла почти 100 уголовных производств против владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

Сообщается, что киберспециалисты СБУ отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях – это связано с карантином, приближением Пасхи и майских праздников. По их оценкам, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.

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  • В мае 2017 года указом пятого президента Петра Порошенко на территории Украины были заблокированы российские соцсети и сервисы, такие как Вконтакте, Яндекс, Одноклассники и mail.ru.
Наталия Медведева
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Иван Баканов запрет сбу санкции соцсети одноклассники ВКонтакте
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