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Основатель Bellingcat: Военнослужащие РФ, берегитесь! Вас опознают и вы понесете наказание

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 15:16
Основатель Bellingcat: Военнослужащие РФ, берегитесь! Вас опознают и вы понесете наказание - Фото
Разрушенный россиянами Мариуполь (Фото - скриншот)

Прямо сейчас перехватом и записью военных радиообменов РФ занимаются не только спецслужбы, но и энтузиасты по всему миру – для того, чтобы собранные ими данные стали материалом расследований военных преступлений. Об этом написал основатель группы Bellingcat Элиот Хиггинс в колонке для Радио Свобода.

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Хиггинс пишет, что "благодаря технологиям и социальным сетям на смену недостоверным слухам пришла детальная и точная информация в реальном времени о том, что происходит". Точные время и место артиллерийских и ракетных ударов фиксируются в режиме онлайн. В распоряжение расследователей поступают даже приказы командиров артиллерийских батарей, которые ведут огонь по гражданским целям.

Хиггинс подчеркивает, что "детальность получаемой информации поражает воображение". Bellingcat уже собрали множество данных о действиях солдат и офицеров РФ, и "это лишь малая часть документальных сведений, которые будут предоставлены трибуналам по военным преступлениям, когда война закончится".

Усилиями Bellingcat создана база данных, содержащая фотографии и видеозаписи событий, в которых пострадали гражданские. "Определены географические координаты сотен таких случаев, и теперь получить всю информацию о них можно с помощью простого клика по карте", – пишет эксперт.

Хиггинс предупреждает российских военных, что им не удастся "скрыться за безликостью военной формы" и обещает, что для установления всех участников нападений на гражданское население будут предприняты все усилия.

"Российские военнослужащие, берегитесь! Если вы совершите военное преступление, то мир узнает об этом. Вас опознают. И вы понесете наказание. Процесс уже начался", – пишет Хиггинс.

В марте сообщалось, что Bellingcat запустил интерактивную карту для отслеживания вероятных военных преступлений в Украине по адресу ukraine.bellingcat.com.

Сергей Бережной
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военные преступления bellingcat Элиот Хиггинс
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