Основатель Virgin Galactic Брэнсон приехал в Украину и стал послом United24

Основатель компании Virgin Group, миллиардер и друг Украины Ричард Брэнсон стал послом United24. Об этом сообщает Офис президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Брэнсон приехал в Украину, присоединился к команде послов фандрейзинговой платформы United24 и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

"Я рад, что вы решили стать послом United24. Очень важно, что к этой платформе подключаются новые известные и влиятельные личности. Одна из главных задач – сохранять внимание мира к войне России против Украины, которая продолжается уже больше года. Кроме того, есть очень конкретные вопросы, по которым мы можем работать вместе", – сказал Зеленский.

Брэнсон отметил, что он восхищается мужеством украинского народа и для него честь – стать послом United24.

"Я с нетерпением жду возможности использовать глобальный охват и сети Virgin Unite, чтобы помочь поддержать работу United24 для народа Украины", – сказал он.

В конце июня 2022 года Брэнсон уже приезжал в Украину. Тогда он посетил Гостомель, где заинтересовался возможностями возобновления аэродрома ГП "Антонов".

В тот приезд Брэнсон выступил в киевском метро, призвал инвестировать в Украину прямо сейчас и встретился с Зеленским.

Читайте также: "Делайте лучше". Ричард Брэнсон сказал, как украинцам конкурировать с Кремниевой долиной

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.