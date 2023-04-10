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Основатель Virgin Galactic Брэнсон приехал в Украину и стал послом United24

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 22:45
Основатель Virgin Galactic Брэнсон приехал в Украину и стал послом United24 - Фото
Владимир Зеленский и Ричард Брэнсон (Фото: Офис президента)

Основатель компании Virgin Group, миллиардер и друг Украины Ричард Брэнсон стал послом United24. Об этом сообщает Офис президента.

Брэнсон приехал в Украину, присоединился к команде послов фандрейзинговой платформы United24 и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

"Я рад, что вы решили стать послом United24. Очень важно, что к этой платформе подключаются новые известные и влиятельные личности. Одна из главных задач – сохранять внимание мира к войне России против Украины, которая продолжается уже больше года. Кроме того, есть очень конкретные вопросы, по которым мы можем работать вместе", – сказал Зеленский.

Брэнсон отметил, что он восхищается мужеством украинского народа и для него честь – стать послом United24.

"Я с нетерпением жду возможности использовать глобальный охват и сети Virgin Unite, чтобы помочь поддержать работу United24 для народа Украины", – сказал он.

  • В конце июня 2022 года Брэнсон уже приезжал в Украину. Тогда он посетил Гостомель, где заинтересовался возможностями возобновления аэродрома ГП "Антонов".
  • В тот приезд Брэнсон выступил в киевском метро, призвал инвестировать в Украину прямо сейчас и встретился с Зеленским.

Читайте также: "Делайте лучше". Ричард Брэнсон сказал, как украинцам конкурировать с Кремниевой долиной

Наталія Медведєва
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United24 ричард брэнсон Владимир Зеленский война
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