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Осужденный оккупант попросил Зеленского о помиловании - СМИ

Осужденный оккупант попросил Зеленского о помиловании - СМИ - Фото
Алексей Седиков (скриншот с видео)
22.08.2019, 15:34

По словам Алексея Седикова, примерно две недели назад к нему пришли сотрудники СБУ и спросили, хочет ли он на обмен

Осужденный в Украине за терроризм россиянин Алексей Седиков написал прошение о помиловании на имя президента Владимира Зеленского. Об этом Седиков рассказал корреспонденту Hromadske в бучанской колонии.

По словам Седикова, примерно две недели назад к нему пришли сотрудники СБУ и спросили, хочет ли он на обмен. Россиянин говорит, что согласился, и тогда ему предложили написать прошение о помиловании.

"И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю", - сказал Седиков.

  • Седиков попал в плен 11 июля 2016 года у поселка Троицкое в Донецкой области, когда пытался вместе с другими боевиками в составе ДРГ проникнуть в тыл войск ВСУ. При отступлении террористы бросили своих раненых, в том числе "командира роты" Седикова.
  • В 2017 году украинский суд признал Седикова виновным в террористической деятельности и приговорил к 11 годам тюрьмы.
  • В августе 2018 г Седиков был среди россиян, которые написали заявление на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных.
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Алексей Седиков обмен политзаключенный Владимир Зеленский
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