Осужденный оккупант попросил Зеленского о помиловании - СМИ

Алексей Седиков (скриншот с видео)

Осужденный в Украине за терроризм россиянин Алексей Седиков написал прошение о помиловании на имя президента Владимира Зеленского. Об этом Седиков рассказал корреспонденту Hromadske в бучанской колонии.

По словам Седикова, примерно две недели назад к нему пришли сотрудники СБУ и спросили, хочет ли он на обмен. Россиянин говорит, что согласился, и тогда ему предложили написать прошение о помиловании.

"И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю", - сказал Седиков.