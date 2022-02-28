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Отключение связи возможно только для операций по зачистке диверсантов – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 19:19

Отключение связи в Украине возможно только для проведения спецопераций по зачистке российских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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В спецслужбе отметили, что оккупанты запустили в соцсетях два фейка:

– что войска РФ начнут глушить связь в прифронтовой зоне, чтобы запустить дезинформацию о якобы капитуляции Украины;

– о якобы тотальном мониторинге соцсетей и мессенджеров со стороны СБУ и якобы планах спецслужбы записывать все звонки и разговоры.

В СБУ отметили, что оба фейка указывают: планы оккупантов провалились, они пробуют сеять панику.

"Украинцы имеют устойчивую связь и знают: временное ее отключение возможно только для спецопераций по зачистке вражеских ДРГ!" – добавили в спецслужбе.

 

 

 

 

Марк Сировой
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сбу фейк связь
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