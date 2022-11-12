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Отключения 13 ноября: в каких областях ожидаются перерывы в энергоснабжении

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 23:33
Отключения 13 ноября: в каких областях ожидаются перерывы в энергоснабжении - Фото
Фото - Facebook Укрэнерго

В течение суток 13 ноября будут задействованы плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Об этом сообщает Укрэнерго

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В других областях Украины отключения не прогнозируются.

Компания напоминает, что ограничения потребления электроэнергии вызваны повреждениями объектов энергосистемы Украины российскими ракетами и дронами.

"Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования требуется время", – пишет Укрэнерго.

Компания также призывает сознательно относиться к потреблению электроэнергии,  особенно в утренние и вечерние часы.

  • Объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. От обстрелов пострадали почти 40% энергетической инфраструктуры, из-за чего в Украине начались стабилизационные отключения электричества.
  • В Укрэнерго и ДТЭК заявили 7 ноября, что на восстановление электросети нужно от 2 до 5 недель.
Сергій Бережний
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Укрэнерго аварийное отключение электроснабжения
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