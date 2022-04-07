"Откобзонили пятерых". Российских оккупантов-мародеров уничтожили под Сумами – Венедиктова

В Дептовке Сумской области украинские военные уничтожили пятерых российских оккупантов, которые не смогли покинуть перевернувшийся грузовик с награбленным у украинцев имуществом. Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

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"Конечно, извиняюсь, но какими надо быть недоразвитыми болванами (вдобавок ко всему остальному, конечно), чтобы крутиться возле перевернувшегося "Урала", набитого награбленным имуществом украинских граждан, хорошо зная, что наши близко и вот-вот вежливо попросят записаться на аудиенцию с Жириновским? Ну как это, как?", – написала генпрокурор.

Она сообщила, что военные ликвидировали пятерых российских мародеров, а троих взяли в плен.

"Естественно, подошли бойцы ВСУ, 5 из 8 откобзонили, а 3 взяли в плен. Случилось это сегодня в Дептовке Сумской области. Даже перед лицом смерти или плена (если повезет) не грабить у них не выходит", – рассказала Венедиктова.

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Наталия Медведева

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