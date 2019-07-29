Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Климкин: Меркель смотрела сериал "Слуга народа"

Климкин: Меркель смотрела сериал "Слуга народа" - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.07.2019, 11:34

Министр иностранных дел сообщил, что помимо канцлера Германии сериал также посмотрели несколько глав МИД других стран

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель видела фрагменты из сериала "Слуга народа", где ранее в роли президента Голобородько снялся шоумен, а теперь уже настоящий президент Владимир Зеленский. Об этом глава МИД рассказал Укринформу.

"Я вам могу открыть тайну, что когда стала понятна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", - заявил он. 

Климкин добавил, что он не знает, какие именно эпизоды посмотрела канцлер, предложив журналистам самим спросить у нее об этом. 

"Но я точно знаю, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и спрашивали мои мысли по этому поводу. Назвать их не могу, потому что не спрашивал у них разрешения. Я вообще считаю, что надо смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит", - заявил Климкин.

По мнению министра, "какие-то вещи в сериале сделаны очень талантливо". Он признался, что и сам смотрел несколько эпизодов "Слуги народа". 

Читайте также: Павел Климкин: За полтора месяца Зеленский ни разу не звонил

Напишите нам
Слуга народа Ангела Меркель павел климкин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 