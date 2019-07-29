Климкин: Меркель смотрела сериал "Слуга народа"

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель видела фрагменты из сериала "Слуга народа", где ранее в роли президента Голобородько снялся шоумен, а теперь уже настоящий президент Владимир Зеленский. Об этом глава МИД рассказал Укринформу.

"Я вам могу открыть тайну, что когда стала понятна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", - заявил он.

Климкин добавил, что он не знает, какие именно эпизоды посмотрела канцлер, предложив журналистам самим спросить у нее об этом.

"Но я точно знаю, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и спрашивали мои мысли по этому поводу. Назвать их не могу, потому что не спрашивал у них разрешения. Я вообще считаю, что надо смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит", - заявил Климкин.

По мнению министра, "какие-то вещи в сериале сделаны очень талантливо". Он признался, что и сам смотрел несколько эпизодов "Слуги народа".

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