Отставка Смолия. Запад опасается подрыва реформ в Украине: заявление послов G7

Отставка главы Нацбанка Якова Смолия из-за, как он заявил, политического давления со стороны властей, ставит под удар поддержку реформ в Украине. Так считают послы клуба Большой семерки (G7), о чем сообщили в Twitter.
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"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор", - подчеркнули дипломаты.
По словам представителей G7 в Украине, "подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку".
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Это сообщение появилось в соцсетях вскоре после того, как Смолий разместил в соцсетях сообщение об уходе из-за политического давления.
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