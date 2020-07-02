Отставка Смолия. Запад опасается подрыва реформ в Украине: заявление послов G7

Посольство США в Украине (Фото: LIGA.net)

Отставка главы Нацбанка Якова Смолия из-за, как он заявил, политического давления со стороны властей, ставит под удар поддержку реформ в Украине. Так считают послы клуба Большой семерки (G7), о чем сообщили в Twitter.

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"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор", - подчеркнули дипломаты.

По словам представителей G7 в Украине, "подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку".

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Это сообщение появилось в соцсетях вскоре после того, как Смолий разместил в соцсетях сообщение об уходе из-за политического давления.

3 октября 2019-го спикер Рады Разумков снял с повестки дня проект постановления №2082 о создании ВСК по расследованию деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ в 2014-2019 годах.

Нардеп Дубинский тогда заявил, что решение принято ОП и Кабмином после консультаций с МВФ.

17 июня 2020-го финкомитет Рады рекомендовал ей принять проект постановления об оценке деятельности Смолия.

В проекте документа критикуют действия НБУ последних лет ("недостаточная курсовая стабильность", “пирамида ОВГЗ”, "торможение роста экономики").

Вечером 1 июля 2020-го глава НБУ Смолий написал заявление об отставке, назвав причиной "политическое давление на НБУ".

Ранее президент Зеленский пообещал сохранить независимость НБУ.

На переговорах с МВФ представители фонда подчеркивали важность независимости НБУ.

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