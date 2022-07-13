Отсутствие иллюзий насчет России сработало лучше, чем "реальная политика" – Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны, которые не имели иллюзий насчет России, сейчас оказались лучше готовы к испытаниям, чем те, где полагались на так называемую "реальную политику" (realpolitik). Об этом Науседа сказал в интервью LRT.

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По его словам, Литва много сделала, чтобы подготовиться и стать более устойчивой к энергетическому и экономическому шантажу России.

"Вы можете ясно видеть, что политика, в которой не было никаких иллюзий по отношению к России, сработала намного лучше, чем так называемая реальная политика (realpolitik), последствия которой сейчас вызывают большую головную боль у некоторых западных стран", – сказал президент Литвы.

Науседа привел в пример ситуацию с энергетикой в его стране и в Германии, и отметил, что Литва фактически разорвала любые энергетические связи с Россией и отказывается покупать газ, нефть и электроэнергию, тогда как Германия вынуждена думать, как пережить ближайшую зиму.

"Я понимаю их ситуацию, но это только лишний раз подтверждает, что Литва пошла по правильному пути, и чем скорее другие страны Западной Европы пойдут по тому же пути, тем лучше и легче будет для всех", – отметил политик.

Науседа выразил надежду, что сейчас мир получил "прививку от России" и через год-полтора не появятся политики, которые будут говорить, что Россия изменилась и надо опять укреплять связи.

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Наталия Медведева

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