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Ответ РФ на поддержку Украины. В Италии обвинили Группу Вагнера в резком наплыве мигрантов

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 19:15
Ответ РФ на поддержку Украины. В Италии обвинили Группу Вагнера в резком наплыве мигрантов - Фото
Гвидо Крозетто (Фото - ЕРА)

За резким увеличением количества лодок с мигрантами, пытающихся пересечь центральное Средиземное море, стоит российская террористическая организация Группа Вагнера. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, передает Reuters.

По его словам, террористы Группы Вагнера делают это в рамках стратегии Москвы в ответ на действия против стран, поддерживающих Украину.

"Я думаю, теперь можно с уверенностью сказать, что экспоненциальный рост миграционного явления, отходящего от африканских берегов, также в немалой степени является частью четкой стратегии гибридной войны, которую осуществляет Группа Вагнера, используя свое значительное влияние в некоторых африканских странах", – заявил министр обороны Италии.

По данным итальянского МВД, в этом году в страну прибыли около 20 000 мигрантов. За тот же период 2022-го в Италию приехали 6100 мигрантов.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таджани во время визита в Израиль заявил, что его беспокоит то, что многие мигранты прибыли из районов, "контролируемых Группой Вагнера".

Террористы Группы Вагнера активно действуют в нескольких африканских странах, включая Ливию, Мали и Центральноафриканскую Республику.

  • В прошлом месяце недалеко от южного региона Калабрии перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 79 человек.
  • 11 марта лодка с мигрантами перевернулась после отплытия из Ливии, и благотворительная организация Alarm Phone обвинила Италию в том, что она не отправила свою береговую охрану.
Оксана Житнюк
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