Папа Франциск: За зверствами и жестокостью россиян кроется глубинная драма этой войны

Папа римский Франциск дал интервью изданию Общества Иезуитов, часть которого была посвящена вторжению России в Украину. Папа назвал то, что происходит сейчас в мире, "раздробленной" третьей мировой войной, разделенной на несколько региональных.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Интервью было записано 19 мая, но опубликовано только сейчас.

Франциск сказал, что происходящее в Украине "нам ближе и потому больше затрагивает наши чувства". Но при этом война идет и в Африке, в северной Нигерии, северном Конго. "Вспомните Руанду 25 лет назад, вспомните Мьянму и рохинджа", – сказал папа.

Говоря о вторжении России, папа подчеркнул "зверство и жестокость, с которой война ведется, в том числе наемниками, которых наняли россияне". При этом он находит опасность в том, что "мы видим то, что к нам взывает, и не видим всей драмы, которая кроется за этой войной – войной, которая, возможно, была чем-то спровоцирована или должным образом не предотвращена".

Франциск вспомнил, что за несколько месяцев до начала войны он встречался "с главой одного государства, мудрым человеком", который сказал, что его очень беспокоит НАТО, которое "лает у ворот России и не понимает, что русские настроены как имперцы и не допустят никакой иностранной силы у своих границ", и добавил, что "ситуация может привести к войне".



При этом папа категорически отверг допущения, что таким подходом он якобы "оправдывает Путина", однако подчеркнул, что он "против того, чтобы... пренебрегать глубинными интересами, которые бывают очень сложны".

Франциск добавил, что "россияне действительно думали, что все закончится за неделю. Но они просчитались. Они встретили сопротивление храбрых людей, которые готовы сражаться за выживание и история которых – это история борьбы".

Читайте мнение: Святее Папы Римского

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.