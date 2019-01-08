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08.01.2019, 10:30

Папа Римский выразил обеспокоенность войной в Донбассе

Папа Римский выразил обеспокоенность войной в Донбассе - Фото
Папа Франциск (фото - Facebook Святого престола)

Папа Франциск назвал ситуацию в Черном море тревожным развитием конфликта в Донбассе

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Папа Римский Франциск обеспокоен конфликтом в Донбассе. На новогоднем приеме дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле, он заговорил о новой тревожной ситуации в Черном море, пишет Deutsche Welle.

Глава Римо-католической церкви призвал придерживаться мирного пути урегулирования конфликта и выступил за уважение международного права, которое он назвал фундаментом безопасности во всем регионе.

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Франциск пообещал продолжать начатые уже ранее гуманитарные проекты помощи украинским гражданам прежде всего в восточных областях.

Напомним, в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi Папа упомянул Украину и попросил для нее мира. 

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Теги: война, Донбасс, Папа римский
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