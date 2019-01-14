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14.01.2019, 21:04

Парижская опера отказала в работе сексисту-любителю Путина

Парижская опера отказала в работе сексисту-любителю Путина - Фото
Сергей Полунин (фото - instagram.com/sergeipolunin)

Полунин неоднократно делал разного рода дискриминационные заявления – гомофобские, сексистские и направленные против людей с избыточным весом

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Парижская опера отказалась от сотрудничества с известным танцором балета, уроженцем Херсонской области, принявшем недавно гражданство России, Сергеем Полуниным. Об этом сообщается Twitter оперы.

"Учитывая публичные заявления, сделанные Сергеем Полуниным, директор по танцам Орели Дюпон приняла решение не приглашать артиста. Эти заявления не соответствуют ценностям учреждения", - сказано в сообщении.

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Ранее Полунин неоднократно делал в своем Instagram разного рода дискриминационные заявления – гомофобские, сексистские и направленные против людей с избыточным весом.

Также он часто высказывает свою поддержку президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

В частности, не так давно Полунин призвал в Instagram "давать подсрачники, когда видите жирных людей". Этот пост был удален.

На тему гендерной проблематики танцор высказывался так: "Женщины в мире сейчас пытаются стать на роль мужчины, потому что вы их не трахаете, и потому что вы позор".

В ноябре прошлого года Полунин получил российский паспорт.

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Теги: владимир путин, гендер, сексизм, Сергей Полунин, балет
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