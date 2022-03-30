Парламент Канады проголосовал за безвиз для Украины. Решение за правительством

Большинство членов федерального парламента Канады поддержали отмену визового режима с Украиной, сообщает Укринформ.

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Соответствующие решение принимает канадское правительство, но парламент может обратиться к исполнительной власти с запросом рассмотреть определенный вопрос.

Так, депутаты проголосовали за отчет постоянного комитета по гражданству и иммиграции, в котором предлагалось:

- осудить необоснованное и неспровоцированное нападение на Украину по приказу российского диктатора Владимира Путина как явное нарушение международного права;

- призвать правительство Канады поддержать украинцев и людей, проживающих в Украине, которые затронуты этим "конфликтом", и убедиться, что правительство готово к рассмотрению иммиграционных заявлений в срочном порядке без ущерба для потребностей в других областях;

- ввести безвизовый режим для поездок из Украины в Канаду, в том числе путем быстрой выдачи электронного разрешения на въезд (eTA).

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Оксана Житнюк

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