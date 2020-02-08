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Партия Порошенко выиграла суд у Богдана

Партия Порошенко выиграла суд у Богдана - Фото
Андрей Богдан (Фото: пресс-служба президента)
08.02.2020, 12:55

Глава Офиса президента может обжаловать это решение суда

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобы Центральной избирательной комиссии и партии Блок Петра Порошенко по делу об исключении главы Офиса президента Андрея Богдана из избирательного списка БПП. Об этом говорится в решении суда от 4 февраля.

ЦИК и БПП подали апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который в октябре 2019 года признал незаконным решение ЦИК от 2016 года. Тогда ЦИК исключил Богдана из списка БПП на основании т.н. закона о "партийной диктатуре".

4 февраля суд отменил решение ОАСК и постановил отказать в удовлетворении требований Богдана. Он может обжаловать это решение.

На внеочередных парламентских выборах 2014 года Богдан был в списке БПП под 74-м номером. По итогам выборов по спискам партии Порошенко в Раду зашло 64 человека. В феврале 2016 года Рада приняла закон, разрешивший партиям исключать из списка кандидатов до момента их признания избранными нардепами. В марте 2016 года съезд БПП исключил Богдана из списка, на основании чего ЦИК принял соответствующее постановление.

В декабре 2017 года КСУ признал вышеуказанный закон неконституционным, после чего он потерял силу. Из-за этого Богдан дважды обращался в ЦИК с просьбой зарегистрировать его нардепом, но комиссия сослалась на отсутствие механизма восстановления его в избирательном списке БПП. В марте 2018 года Богдан обратился в суд, который более чем полтора года рассматривал данный иск.

  • В октябре 2019 года ОАСК решил, что Богдана незаконно исключили из БПП.
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Блок Петра Порошенко андрей богдан европейская солидарность
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